TRADINGIDEE des Tages SP500 (11.04.2024)

Der S&P 500 Index hatte ein sehr starkes erstes Quartal 2024. Seine Notierungen bewegten sich über einen langen Zeitraum ohne größere Korrekturen, und die technischen Indikatoren deuteten auf ein hohes Maß an Überkäufen hin.

Mitte April ist in den USA die Steuerabrechnungsperiode für die Gewinne des Jahres 2023, was in Verbindung mit der möglichen Umschichtung von Fondsportfolios zu einem größeren Angebotsdruck auf dem Markt führen kann.