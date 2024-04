© Foto: Boris Roessler/dpa/dpa-Bildfunk



Die Europäische Zentralbank (EZB) hat erneut entschieden, die Leitzinsen stabil zu halten, zum fünften Mal in Folge, wobei Spekulationen über eine mögliche Zinssenkung im Juni zunehmen. Die EZB betonte, dass bei verstärktem Vertrauen in die Annäherung der Inflation an das Ziel, eine Lockerung der geldpolitischen Strenge angemessen sein könnte. Trotz früherer Spekulationen über eine gelockerte Geldpolitik gab die EZB keine expliziten Hinweise auf diesen Schritt. Nach der letzten Zinserhöhung im September auf ein Rekordtief von 4 Prozent, bleibt der Zinssatz unverändert. "Die EZB ist zunehmend optimistisch, dass die Voraussetzungen für eine Lockerung der Geldpolitik gegeben sind. Eine …