Gesco will für 2023 eine Dividende von 0,40 Euro je Aktie ausschütten. Im Vorjahr lag die Dividende bei 1,00 Euro je Aktie. Am 29. Mai muss die Hauptversammlung über diesen Vorschlag entscheiden. Seit heute läuft bei Gesco ein Aktienrückkaufprogramm. Bis zu 500.000 eigene Aktie will die Gesellschaft erwerben. Der Kaufpreis je Aktie liegt bei 17,80 ...

