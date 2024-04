Das Unternehmen plant, noch in diesem Sommer angesichts der wachsenden Nachfrage in der Region Kunden auf ZRH2 willkommen zu heißen

Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale-Rechenzentren, kündigte heute an, in diesem Sommer einen zweiten Campus in Zürich ZRH2 zu eröffnen. Mit dem hochsicheren und carrierneutralen Campus werden weitere 24 MW an kritischer IT-Kapazität geschaffen, und in Kombination mit dem Flaggschiff-Campus von Vantage in Zürich (ZRH1) werden beide Standorte den Kunden 64 MW an Kapazität für ihre Datenverarbeitungs-Anforderungen bieten.

Vantage Data Centers is developing 24MW ZHR2 campus located in Glattfelden just outside of Zurich, Switzerland. (Photo: Business Wire)

Dieser Campus der 33. weltweit befindet sich in Glattfelden, 30 Kilometer nördlich der Stadtmitte von Zürich. Er liegt verkehrsgünstig und ist gerade einmal gut 20 Kilometer vom Vantage-Campus ZRH1 in Winterthur und 15 Minuten vom Flughafen Zürich entfernt.

ZRH2 wird über eine Gesamtfläche von 226.000 Quadratfuß (21.000 Quadratmetern) für die Kunden von Vantage verfügen, zu denen Hyperscaler, Cloud-Anbieter und Großunternehmen gehören. Er geht zu einem Zeitpunkt online, zu dem das Unternehmen weltweit eine steigende Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und anderen Anwendungen im Bereich Hochleistungs-Computing verzeichnet.

"Zürich ist ein schnell wachsender Markt für Rechenzentren, da die Stadt eine strategisch zentrale Lage hat und im Finanzbereich weltweit führend ist. Wir gehen davon aus, dass wir uns auf diesem Markt aufgrund der Kundennachfrage weiterhin gut entwickeln werden", sagte David Howson, President von Vantage Data Centers, EMEA. "Sowohl europaweit als auch global steigt die Nachfrage nach hocheffizienten Hyperscale-Rechenzentren, um den Anforderungen von Anwendungen der nächsten Generation gerecht werden zu können. Das Spektrum reicht von leistungsstarken KI-Modellen über Hochleistungs-Computing bis hin zur Cloud-Transformation. Vantage ist bestens darauf vorbereitet, diese Nachfrage für Bestands- wie auch für Neukunden zu decken, und wir freuen uns darauf, in diesem Sommer die Türen unseres neuesten Rechenzentrums zu öffnen."

Vantage Data Centers hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2030 mit einem ganzheitlichen Ansatz für ökologische Nachhaltigkeit den Ausstoß von Kohlendioxid in seinem gesamten globalen Portfolio auf Null zu reduzieren. Ganz im Sinne des vom Unternehmen verfolgten Konzepts "Sustainable by Design" wird ZRH2 branchenweit führende Kennzahlen für die Stromverbrauchseffektivität (Power Usage Effectiveness, PUE) und die Wasserverbrauchseffektivität (Water Usage Effectiveness, WUE) erreichen und so für energieeffiziente Betriebsabläufe sorgen.

Als verantwortungsbewusster Unternehmensbürger, der auf gute Nachbarschaft bedacht ist, hat Vantage innerhalb von ZRH2 Luftwärmepumpen (ASHP) und Wasserwärmepumpen (WSHP) installiert. Diese Wärmepumpen werden Abwärme so umwandeln, dass sie zur Klimatisierung von Verwaltungsbereichen und zur Verringerung des externen Energieverbrauchs genutzt werden kann. Außerdem wird ZRH2 ein Hotel und ein Seminarzentrum in der Nähe mit Abwärme versorgen.

Darüber hinaus wird ZRH2 durch Regenwasserversickerung und ein begrüntes Dach seine Umweltauswirkungen minimieren. Es wird mit einer einzigartigen Holzfassade ausgestattet sein, die sehr beständig ist, um den rauen Jahreszeiten in der Region zu trotzen, und sich harmonisch in das Erscheinungsbild der Gemeinde einfügt.

Vantage wird während der Hauptbauzeit mehr als 400 Personen beschäftigen und etwa 25 Dauerarbeitsplätze für den Betrieb des Campus schaffen.

Um mehr über die wachsende Präsenz von Vantage in der EMEA-Region zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://vantage-dc.com/data-center-locations/emea

Über Vantage Data Centers

Vantage Data Centers versorgt, kühlt, schützt und verbindet die Technologie weltweit bekannter Hyperscaler, Cloud-Anbieter und Großunternehmen. Durch die Entwicklung und den Betrieb auf fünf Kontinenten in Nordamerika, EMEA und der Asien-Pazifik-Region hat Vantage das Design von Rechenzentren auf innovative Weise weiterentwickelt und erhebliche Verbesserungen bei der Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit in flexiblen Umgebungen erreicht, die so schnell skaliert werden können, wie es der Markt erfordert

Weitere Informationen unter www.vantage-dc.com.

