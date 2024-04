Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag nach den Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Dollar und zum Franken nachgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0701 Dollar. Dies ist der niedrigste Stand seit Februar. Am Morgen hatte der Euro noch rund einen halben Cent höher notiert. Auch zum Franken verlor der Euro an Wert. Der EUR/CHF-Kurs fiel zeitweise auf unter 0,9750, nachdem er am Morgen noch über der Marke von 0,98 ...

