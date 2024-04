Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Am 8. April wurde auf der 10. Guangzhou Annual Investment Conference China und der Global Unicorn CEO Conference 2024 der neue internationale Imagefilm "Our Era with Huangpu" (Unsere Ära mit Huangpu) des Guangzhou Development District und des Huangpu District 2024 dem weltweiten Publikum vorgestellt.In diesem Jahr wird der 40. Jahrestag der Gründung des Guangzhou Development District begangen. Als erster Ort, an dem die Reform und Öffnung Guangzhous begann, haben Generationen von Menschen im Entwicklungsbezirk unzählige bewegende Geschichten über Öffnung und Innovation mit dem Geist von "Pionieren" geschrieben.Der Film konzentriert sich auf das "Schaffen", verfolgt den geistigen Kern und den Entwicklungscode des Guangzhou Development District, präsentiert ihn als das Hauptschlachtfeld der Guangzhouer Realwirtschaft, den Hauptmotor der wissenschaftlichen und technologischen Innovation und die primäre Plattform der Reform und Öffnung mit schöner Objektivsprache und internationaler Vision und sendet eine Einladung an globale innovative Talente und Unternehmen.Heute sind der Guangzhou Development District und der Huangpu District der attraktivste Treffpunkt für industrielle Ressourcen in der Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao.Die strategische Plattform "Three Cities and One Island" (Drei Städte und eine Insel) entwickelt sich parallel, um ein neues Muster für eine qualitativ hochwertige Stadtentwicklung zu schaffen. Der Bezirk steht mit seiner umfassenden Stärke an zweiter Stelle unter den Wirtschafts- und Technologiedistrikten Chinas und an zweiter Stelle auf der Liste der 100 besten Industriebezirke Chinas. Er hat fünf 100-Milliarden-Industriecluster in den Bereichen Fahrzeuge, Videodisplays, grüne Energie, neue Materialien, Kosmetika und Gesundheitswesen sowie drei 50-Milliarden-Industriecluster in den Bereichen High-End-Ausrüstung, Biomedizin und integrierte L3-Schaltungen gebildet. Die wissenschaftliche und technologische Innovationsfähigkeit und die Annehmlichkeiten des Geschäftsumfelds stehen an erster Stelle unter Chinas Wirtschafts- und Technologiedistrikten.Der Film ist wie ein Walzer. Shuttle, 360-Grad-Luftaufnahmen und andere Aufnahmemethoden werden eingesetzt, um Huangpus industrielle Produktion, wissenschaftliche und technologische Innovationen, das Geschäftsumfeld, die menschliche Geschichte und die grüne Ökologie in den Mittelpunkt zu stellen und uns die warme Innovationsatmosphäre und den farbenfrohen humanistischen Charme zu präsentieren.Der Film endet mit einer beeindruckenden Montage von Vergleichen, die 40 Jahre umfassen. Der Regisseur sagte im Namen des Produktionsteams: "Wir hoffen, dass wir mit dieser kleinen, genialen Idee allen zeigen können, dass unzählige innovative und unternehmerische junge Menschen in Huangpu Wunder bewirken und ihre Träume verwirklichen können, was noch attraktiver und beeindruckender sein wird.""Ich habe ein Huangpu gesehen, das eng mit der Welt verbunden ist", sagte Anna, eine ausländische Pressesprecherin des Huangpu-Distrikts, die in dem Film auftritt. "Ich sah das Zeichen einer bahnbrechenden und innovativen Stadt.""In diesem Jahr wird der 40. Jahrestag der Gründung des Guangzhou Development District begangen, der sich zu einem heißen Pflaster für den Wettbewerb globaler Unternehmen, zu einer Bühne für Unternehmer, die ihre Träume verwirklichen wollen, und zu einer Parkstadt mit hoher Lebensqualität und schönem Leben entwickelt hat." Der Verantwortliche der Volksregierung des Bezirks Huangpu, Guangzhou City, sagte, der Film solle der Welt die "Huangpu-Geschichte" erzählen und dazu beitragen, Huangpu besser mit der Welt zu verbinden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2384547/Huangpu.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-internationale-imagefilm-des-guangzhou-development-district-2024-wird-offiziell-der-weltoffentlichkeit-vorgestellt-302115031.htmlPressekontakt:Herr Lyu,Tel: 86-10-63074558Original-Content von: The People's Government of Huangpu District, Guangzhou, China, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128966/5755504