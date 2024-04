New York (ots/PRNewswire) -zuMedia Inc. gab heute offiziell den Start von Backskin.com bekannt. Dessen proprietäre Software hat das Potenzial, eine beträchtliche Menge an Dollars in die US-amerikanische Staatskasse zu spülen.Backskin ist ein revolutionärer Service, der es jeder Social-Media-Plattform ermöglicht, den Medienraum hinter den Profilbildern der Mitglieder zu monetarisieren. Jeder kann Werbetreibender sein und jeder kann Einnahmen erzielen und Werbetreibende anwerben, um seine Botschaft, Werbung oder Sendung zu präsentieren, indem er sich einfach bei Backskin anmeldet. Das Geheimnis der zum Patent angemeldeten Technologie ist eine faire und gleichberechtigte Einnahmequelle für beide Plattformen und den jeweiligen Eigentümer jeder einzelnen Profilseite (soziale Netzwerke, E-Commerce, Mobil usw.).Der neue Online-Werbeträger soll ein neues Geschäftsmodell ermöglichen, das die Bandbreite von Werbemöglichkeiten vergrößert und Einkommensströme zu geringen Kosten generiert. Außerdem soll es den Nutzern sozialer Medien auf globaler Ebene zu mehr Einfluss verhelfen, indem es den Weg für eine faire und gerechte Aufteilung der Werbeeinnahmen ebnet und den Menschen in vielerlei Hinsicht mehr Kontrolle über ihre Profile gibt, indem sie selbst entscheiden, ob und welche Werbung sie auf ihren eigenen Profilen schalten; indem sie neue Einkommensquellen nicht nur für die Ersteller von Social-Media-Inhalten, sondern für uns alle schaffen; und indem sie im Alleingang die Werbe-, Rundfunk- und Online-Industrie demokratisieren.Jeder kann von der Backskin-Werbung profitieren. Die Plattformen profitieren durch zusätzliche Werbeeinnahmen. Die Mitglieder der Plattform profitieren von der Möglichkeit, den Backskin-Medienraum zu monetarisieren und dadurch erhebliche Einnahmen zu erzielen. Werbetreibende profitieren von der Möglichkeit, ihre Werbegelder effizienter auszugeben und ihre Anzeigen effektiver auf die Zielgruppe auszurichten. So wird eine bessere Budgetverteilung und ein höherer ROI gewährleistet.Mit minimalem Aufwand und marginalen Backskin-Vermietungen kann ein Backskin-Host erheblich Einnahmen erzielen. Es stehen täglich 8.640 Backskin-Werbeplätze von 10 Sekunden pro Nutzer und Region zur Verfügung. Wenn ein Benutzer nur bescheidene 10 % der gesamten Backskin-Slots täglich aus einer einzigen Region zu einem Preis von nur einem Dollar pro Slot bucht, können jährlich etwa 134.000 US-Dollar Bruttoeinnahmen erzielt werden.Es existiert eine unendliche Anzahl von Backskins im Internet und auf mobilen Geräten. Damit ist Backskin Inc. das erste Unternehmen überhaupt, das dazu fähig ist, eine beträchtliche Menge an Steuergeldern in die US-amerikanische und globale Wirtschaft zu schwemmen.Während sich der Newcomer DMDb.com, ein neues Kind in der Social-Media-Szene, auf seinen offiziellen Start vorbereitet, sind die Backskin-Werbe- und Broadcast-Mietdienste derzeit auf der Plattform zum Ausprobieren verfügbar, da DMDb anstrebt, der neue Goldstandard für die gesamte Medienverteilung zu werden.Werbetreibende sind ab sofort dazu in der Lage, ihr eigenes Publikum zu erforschen, anzusprechen und zu erstellen. Mit diesem Ansatz hat Backskin.com einen echten Treffer gelandet, der die Personalisierung von Anzeigen und die Art und Weise, wie Zielgruppen und Märkte sie empfangen und konsumieren, grundlegend verändert. Diese innovative Pipeline und dieser Prozess ermöglichen es, ein größeres Publikum zu erreichen und die Aufmerksamkeit auf die Werbebotschaften zu lenken, und zwar durch zielgruppenorientierte Interaktionen und einer engagierten statt erzwungenen Mitwirkung des Publikums.Die Gründer Phyllis Jager und Barry Terach, Großinvestor Mark Cuban und das Backskin Lead Development Team Salvatore Saccoccio, Jason Berlin, Daniel Terach, Mark Wegener, Korin Berlin, Nykiah Morgan, Lead Programmer Kishan Kachhadiya und Chief Legal Officer Mark Rosenberg sind davon überzeugt, dass die Möglichkeiten von Backskin ein wirksames Mittel gegen exorbitante Werbekosten, unangemessene Anzeigenplatzierung, die Verbreitung von Fehlinformationen und Desinformationen über die Anzeigenschaltung, die Verschwendung von Werbeausgaben und einen schlechten ROI, die erzwungene Anzeige unerwünschter Werbeinhalte, die Ausbeutung von Plattformnutzern auf zahlreichen Ebenen und die Tatsache, dass sie von Plattformen und Marketingagenturen gekauft und an diese verkauft werden.Backskin.com und DMDb.com sind nur zwei von unzähligen innovativen Projekten, die von der Muttergesellschaft zuMedia Inc. entwickelt wurden. Initiativen wie die skurrile TikTok-Sensation fatSu, deren Videos unter @HappenstanceManor (PJ) zu sehen sind, und bevorstehende Projekte wie PropertyDuds, ein Projekt, das die Immobilienbranche verändern soll, und Feudr, eine Plattform für Nutzer, die sich an Debatten über verschiedene Themen von globalen politischen Ereignissen bis hin zu persönlichen Haushaltstipps beteiligen können, zeigen das Engagement von zuMedia bei der Herstellung von Produkten und Dienstleistungen für die allgemeine Verbesserung der Gesellschaft.Der rote Faden, der das Projektportfolio des Unternehmens zusammenhält, ist sein überwältigendes Engagement für die Entwicklung innovativer Technologien, die Verbrauchern gleiche Bedingungen bieten, gleichzeitig aber auch ein Gefühl der spielerischen Freude vermitteln und die Möglichkeit eröffnen, einen beträchtlichen Teil des Umsatzes für humanitäre Zwecke zu verwenden.Wenn Sie mehr über zuMedia Inc. und seine innovativen Bemühungen erfahren möchten, besuchen Sie deren Website www.zuinc.com. Für Anfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Phyllis Jager unter pj@zuinc.com.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2384071/zuMedia_Inc_BACKSKIN_VIDEO.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zumedia-inc-startet-bahnbrechende-neue-werbe--und-broadcasting-plattform-und-setzt-auf-die-nutzung-von-werbeeinnahmen-zur-forderung-einer-faireren-verteilung-von-wohlstand-302115033.htmlOriginal-Content von: zuMedia Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174421/5755506