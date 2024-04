WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation in Deutschland hat sich im März weiter abgeschwächt. Details gibt das Statistische Bundesamt an diesem Freitag (8:00 Uhr) in Wiesbaden bekannt. Nach vorläufigen Daten der Behörde lagen die Verbraucherpreise im März um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Niedriger war der Wert zuletzt im April 2021 mit damals 2,0 Prozent. Im Februar des laufenden Jahres hatte die Jahresteuerungsrate noch bei 2,5 Prozent gelegen und im Januar bei 2,9 Prozent.

Trotz der zu Jahresanfang ausgelaufenen Energie-Preisbremsen und der Anhebung des CO2-Preises auf 45 Euro je Tonne Kohlendioxid (CO2) verbilligte sich Energie nach den vorläufigen Daten im März um 2,7 Prozent. Für Nahrungsmittel zahlten Verbraucherinnen und Verbraucher 0,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Dienstleistungen verteuerten sich innerhalb eines Jahres hingegen um 3,7 Prozent.

Gegenüber dem Vormonat Februar stiegen die Verbraucherpreise den vorläufigen Daten zufolge um 0,4 Prozent./mar/DP/ngu