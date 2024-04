IFCO Systems, ein weltweit führender Anbieter von Mehrwegverpackungslösungen für frische Lebensmittel, hat in der jüngsten Bewertung von Sustainalytics eine nochmals verbesserte Punktzahl erzielt. Damit erhält das Unternehmen den siebten Platz von 180 Unternehmen in der Kategorie "Business Support Services" weltweit, was seine Nachhaltigkeit bekräftigt....

Den vollständigen Artikel lesen ...