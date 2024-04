DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 12. April

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) März PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,2% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,3% gg Vj vorläufig: +0,6% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,7% gg Vj *** 08:00 GB/BIP Monat Februar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vq *** 08:00 GB/Handelsbilanz Februar PROGNOSE: k.A. zuvor: -14,5 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion Februar PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+0,5% gg Vj 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 10:00 DE/BayernLB, Jahresergebnis und BI-PK *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q 13:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), HV *** 13:00 GR/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Delphi Economic Forum 13:15 DE/Bundeskanzler Scholz, georgischer Ministerpräsident Kobachidse, Pk nach gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Import- und Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) April PROGNOSE: 79,9 zuvor: 79,4 *** 20:30 US/Atlanta Fed President Bostic, Rede in der Tulane University ===

