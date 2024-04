DJ RWE platziert erste grüne US-Anleihe über 2 Milliarden Dollar

FRANKFURT (Dow Jones)--RWE hat auf dem US-Markt die erste Grüne Anleihe platziert. Das Papier wurde in zwei Tranchen mit 10 und 30 Jahren Laufzeit und jeweils 1 Milliarde Euro Volumen begeben, wie der Energiekonzern mitteilte. Das Orderbuch sei 3,8-fach überzeichnet gewesen. RWE sprach von einem strategisch wichtigen Einstieg in den US-Anleihenmarkt. Bis 2030 will der Konzern jährlich Anleihen mit einem Volumen von durchschnittlich 3,0 bis 3,5 Milliarden in Euro und US-Dollar ausgeben.

Die zehnjährige Anleihe wird mit jährlich 5,875 Prozent verzinst, der Ausgabepreis lag bei 99,619 Prozent. Die 30-jährige Anleihe hat einen jährlichen Kupon von 6,250 Prozent und wurde zu 99,852 Prozent ausgegeben.

Der Erlös diene der Finanzierung ihres Investitions- und Wachstumsprogramms "Growing Green", erklärte RWE. Der Konzern will sein grünes Portfolio bis zum Ende des Jahrzehnts weltweit auf mehr als 65 Gigawatt ausbauen.

