Das Instrument CTH BMG2442N1048 COSCO SHIP.PORT.LTD.HD-10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.04.2024 und ex Kapitalmassnahme am 15.04.2024

The instrument CTH BMG2442N1048 COSCO SHIP.PORT.LTD.HD-10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.04.2024 and ex capital adjustment on 15.04.2024



Das Instrument 3T71 US88314W3034 TEXTAINER GRP.PRF.S.B 25 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.04.2024 und ex Kapitalmassnahme am 15.04.2024

The instrument 3T71 US88314W3034 TEXTAINER GRP.PRF.S.B 25 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.04.2024 and ex capital adjustment on 15.04.2024



Das Instrument 3T70 US88314W2044 TEXTAINER DSR.PFC S.A 25 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.04.2024 und ex Kapitalmassnahme am 15.04.2024

The instrument 3T70 US88314W2044 TEXTAINER DSR.PFC S.A 25 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.04.2024 and ex capital adjustment on 15.04.2024



Das Instrument R5B GB00BVDPPV41 REVOL.BARS GROUP LS -,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 12.04.2024

The instrument R5B GB00BVDPPV41 REVOL.BARS GROUP LS -,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 12.04.2024

