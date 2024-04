© Foto: Hugo Amaral - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Cathie Wood steigt mit Paukenschlag bei KI-Platzhirsch OpenAI ein. Die Hintergründe.Cathie Woods Investmentgesellschaft Ark Investment Management hat eine bedeutende Beteiligung an OpenAI, einem führenden Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz, bekanntgegeben. Dies unterstreicht das Vertrauen in das Potenzial der KI-Branche, die technologische Landschaft grundlegend zu verändern. Laut einer E-Mail an die Kunden am Donnerstag investiert der Ark Venture Fund, ein 54 Millionen US-Dollar schwerer Venture-Capital-Fonds, seit dem 10. April 2024 in OpenAI. "OpenAI steht an der Spitze einer kambrischen Explosion in der Fähigkeit der künstlichen Intelligenz", erklärte Ark in der Mitteilung. …