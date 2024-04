EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Pressemitteilung SINGULUS TECHNOLOGIES - Innovative PVD Beschichtungssysteme für die Fertigung von Bipolarplatten für Brennstoffzellen und Elektrolyseuren Pilotfertigung erfolgreich gestartet

Modulares Inline-Beschichtungssystem GENERIS PVD ideal für die unterschiedlichen Anforderungen

SINGULUS TECHNOLOGIES präsentiert Technik auf der Hydrogen + Fuel Cells EUROPE in Hannover Kahl am Main, 12. April 2024 - SINGULUS TECHNOLOGIES, ein führender Technologieanbieter für Vakuum-Beschichtungstechnik, hat seine neue Reihe hochmoderner PVD (Physical Vapor Deposition) -Beschichtungssysteme für Komponenten für Brennstoffzellen und PEM (Proton Exchange Membrane) -Elektrolyseure vorgestellt. Die innovativen Inline-Systeme, die auf der bewährten GENERIS PVD-Plattform basieren, setzen neue Maßstäbe in Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Mit Industrie- und Forschungspartnern beschichtet SINGULUS TECHNOLOGIES bereits erfolgreich Bipolar-Platten im Pilotmaßstab. SINGULUS TECHNOLOGIES bietet mit seinen Inline-Beschichtungsanlagen deutliche Vorteile gegenüber Batchanlagen und erlaubt so bei steigender Nachfrage eine kostengünstige und serientaugliche Fertigung der Bipolarplatten. Ein herausragendes Merkmal der PVD-Systeme von SINGULUS TECHNOLOGIES ist das umfangreiche Prozess-Know-how des Unternehmens. Das modulare Inline-Beschichtungssystem GENERIS PVD von SINGULUS TECHNOLOGIES ermöglicht die variable Abscheidung unterschiedlicher Schichtsysteme und bietet mit einem flexiblen Substratträgersystem die Möglichkeit, Bipolarplatten in allen gängigen Größen zu beschichten. Mit einer vorgeschalteten Substratreinigung und dem Einsatz rotierender Magnetron-Kathoden wird eine beidseitige Beschichtung mit sehr guter Haftung und optimaler Materialnutzung gewährleistet, was sich vor allem bei der Verwendung von teuren Edelmetallen auszahlt. Das kontrollierte Aufbringen dünner Schichten ist hocheffizient und führt zu einer signifikanten Reduktion des Materialverbrauchs, zum Beispiel bei der Beschichtung mit Gold. Die GENERIS PVD Produktreihe von SINGULUS TECHNOLOGIES umfasst Systeme mit einer Beschichtungsfläche von 510 x 1500 mm bis zu 1400 x 1600 mm. Die Produktionsmaschinen entsprechen den Prinzipien einer intelligenten Fertigung durch ihr modulares Design, das höchste Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die spezifischen Anforderungen der Kunden ermöglicht. Neben der Beschichtungstechnik bietet SINGULUS TECHNOLOGIES weitere Prozessschritte für diese Anwendungen an. Das Unternehmen lädt Interessenten ein, auf der Messe Hydrogen + Fuel Cells im April 2024 in Hannover die Zukunft der Wasserstofftechnologie zu erleben. SINGULUS TECHNOLOGIES stellt seine Anlagen und Prozesslösungen auf der Hydrogen + Fuel Cells EUROPE (Hannover Messe) von 22. - 26. April 2024 Halle 13 auf dem Stand D55 vor. Hintergrund: Um den Klimawandel zu bekämpfen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, wird grüner Wasserstoff immer bedeutender. Grüner Wasserstoff birgt ein immenses Potenzial für alle Branchen, insbesondere für die Elektrolyse, den Verkehr und die Stromerzeugung. Der Markt für Wasserstofftechnologie wächst rapide, da die Nachfrage nach sauberer Energie und nachhaltigen Lösungen steigt. Die Wasserstofftechnologie gilt als vielversprechende Option zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zur Erreichung von Klimazielen. Es wird erwartet, dass sie in vielen Anwendungsbereichen wie der Energieerzeugung, dem Verkehr, der Industrie und der Gebäudeheizung eingesetzt wird. Ein wichtiger Schlüssel zu einer kohlenstoffneutralen wasserstoffbasierten Energiewirtschaft sind Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Elektrolyseure erzeugen Wasserstoff auf effiziente Weise, wobei die Protonenaustauschmembran-Elektrolyse (PEM-Elektrolyse) die bevorzugte Methode zur Herstellung von hochreinem grünem Wasserstoff aus Wasser und Elektrizität ist, die aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird. Brennstoffzellen wiederum wandeln Wasserstoff und Sauerstoff in elektrische Energie und Wasser um und ermöglichen so eine schafstofffreie Energieerzeugung. In Brennstoffzellen sind beschichtete Bipolarplatten (BiPs) wichtige Komponenten, die das Wachstum sauberer Energielösungen vorantreiben werden. Die Bipolarplatten werden zu sogenannten "Layer Stacks" oder "Stapelstrukturen" zusammengefasst. Diese Stapelstrukturen bestehen aus mehreren Schichten von Bipolarplatten, die mit den Membran-Elektroden-Einheiten (MEA) und Dichtungen verbunden sind, um eine einzelne Brennstoffzellen-Einheit zu bilden. Die Stapelstrukturen bestehen nicht nur aus Bipolarplatten, sondern auch aus anderen Komponenten wie Membranen, Elektroden und Dichtungen, die alle zusammenarbeiten, um eine effiziente und zuverlässige Funktion der Brennstoffzelle sicherzustellen. SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren. SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO 2 -Belastung. Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

