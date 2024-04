Bern - Die Bahngesellschaft (BLS) hat im Jahr 2023 so viele Fahrgäste befördert wie noch nie. 70,2 Millionen Passagiere waren in den Zügen, Bussen und Schiffen der BLS unterwegs, wie das Transportunternehmen am Freitag mitteilte. Das sind elf Prozent mehr als im Vorjahr. Damit transportierte die BLS mehr Personen als im Jahr 2019 vor der Covid-Pandemie. Zugelegt hat auch der Autoverlad am Lötschberg zwischen Kandersteg und Goppenstein, wo 1,36 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...