FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,11 Prozent auf 131,78 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel leicht auf 2,44 Prozent.

Der Zinsunterschied zwischen der Eurozone und den USA dürfte künftig wachsen. Während die Europäische Zentralbank (EZB) auf eine erste Zinssenkung im Juni zusteuert, scheint die US-Notenbank Fed mit einer Lockerung ihrer straffen Geldpolitik noch abwarten zu wollen. Ausschlaggebend ist die höhere und zähe Inflation in den USA sowie die robustere Verfassung der dortigen Konjunktur.

Zum Wochenausklang stehen diesseits wie jenseits des Atlantiks einige Preisdaten auf dem Programm. In den USA kommt das Konsumklima der Uni Michigan hinzu sowie die zugehörigen Inflationserwartungen der Verbraucher. Diese spielen für die Geldpolitik der Federal Reserve eine größere Rolle./bgf/stk