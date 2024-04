Hamburg (ots) -Die hohe Weiterempfehlungsquote der Schulungen spiegelt sich in den Anmeldezahlen beim Weiterbildungsanbieter widerDie Seminargäste der Kompakttraining GmbH & Co. KG (https://www.kompakttraining.de/) sind auch 2024 sehr zufrieden und der Zuspruch aus den Personalabteilungen der Kunden weiterhin hoch. Die Bewertungen aller Schulungen aus den ersten drei Monaten des Jahres zeigen: vor allem die alltagsbezogene Praxistauglichkeit, die hohe Lernerfahrung und das interaktive Bildungsformat wird von den Seminargästen geschätzt.Vielfältiges Seminar-Angebot mit klarem KonzeptDie hohe Kundenzufriedenheit erreicht der Weiterbildungsanbieter mit klaren didaktischen Konzepten und hohe Teilnehmerorientierung in den offenen Seminaren. Aufgrund einer strukturierten Arbeitsweise und Ausbildung der Trainer:innen kann die Kompakttraining GmbH & Co. KG eine Verlässlichkeit und Stabilität in den einzelnen Seminarthemen bieten und erreicht gleichzeitig durch kleine Gruppen und viel Austausch einen direkten Bezug zum Arbeitsalltag der Seminargäste.Regelmäßige Seminare deutschlandweit und onlineDie Kunden haben die Möglichkeit, einzelne Mitarbeitende zu den regelmäßig stattfindenden Trainings in allen Metropolen Deutschlands und online anzumelden und so ihre Fach- und Führungskräfte bedarfsorientiert und zielgerichtet zu entwickeln. Für die kommenden Wochen sind bereits einige Termine von Berlin (https://www.berlin-schulung.de/) bis Stuttgart, in NRW (https://www.seminare-nrw.com/) und Sachsen gut gefragt und gefüllt und die Trainer:innen, welchen in diesem Jahr auf eine Gesamtbewertung von sehr gut (1,2) kommen, sind auch im kommenden Quartal wieder im ganzen Land unterwegs.Kompakttraining GmbH & Co. KGDie Kompakttraining GmbH & Co. KG bietet seit 2004 offene Seminar und Inhouse Schulungen rund um die Themen Führungskräfteentwicklung, Projektmanagement, Zeitmanagement, Kommunikation und Rhetorik, Präsentation und Moderation, Kundenservice und Telefon sowie Verkauf und Vertrieb an. Der Weiterbildungsanbieter ist extern geprüft und zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.Pressekontakt:Kompakttraining GmbH & Co KGi. A. Oliver KutzAnsprechpartner PresseBanksstraße 620097 HamburgFon 040-80 81 375-0Fax 040-80 81 375-41Email: oliver.kutz@kompakttraining.dewww.kompakttraining.deOriginal-Content von: Kompakttraining GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80914/5755612