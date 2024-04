FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.04.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS STARTS HAYS WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 120 PENCE - BARCLAYS STARTS PAGEGROUP WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 515 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BAE SYSTEMS PT TO 1440 (1290) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SAGE GROUP PT TO 1200 (1100) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES MONDI PLC TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1330 (1190) PENCE - JEFFERIES CUTS EMPIRIC STUDENT PROPERTY PRICE TARGET TO 115 (120) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 320 (343) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS IMPACT HEALTHCARE REIT PRICE TARGET TO 114 (117) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SAFESTORE PRICE TARGET TO 810 (888) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 167 (175) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TARGET HEALTHCARE REIT PRICE TARGET TO 104 (108) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS URBAN LOGISTICS REIT PRICE TARGET TO 141 (148) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 678 (772) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 52 (51) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1249 (1235) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 281 (250) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2023 (1853) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 318 (315) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES JTC PRICE TARGET TO 1100 (915) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LAND SECURITIES TARGET TO 504 (465) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 247 (240) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PRIMARY HEALTH PROPERTIES TARGET TO 120 (110) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1042 (1036) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BELLWAY TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 2780 (2170) PENCE - JPMORGAN CUTS BERKELEY GROUP TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 4800 PENCE - JPMORGAN RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TO 'OW' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 560 (370) PENCE - JPMORGAN RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 180 (160) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PERSIMMON TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1510 (1190) PENCE - JPMORGAN RAISES REDROW TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 760 (410) PENCE - JPMORGAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2075 (2050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TAYLOR WIMPEY TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 150 (101) PENCE - JPMORGAN RAISES VISTRY TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 1380 (580) PENCE - PEEL HUNT RAISES PAN AFRICAN RESOURCE PRICE TARGET TO 26 (23) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS BERKELEY GROUP TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 4950 PENCE - RBC CUTS RATHBONES PRICE TARGET TO 1750 (1850) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES BROOKS MACDONALD PT TO 2050 (2000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 350 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 125 (115) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 520 (500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES TAYLOR WIMPEY TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 175 PENCE - RPT/RBC STARTS JET2 WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1950 PENCE - UBS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 330 (315) PENCE - 'BUY'



