Mit ordentlich Rückenwind seitens des US-Chip-Sektors und einer Studie der Citi geht es für die Aktie von ASML am Freitagmorgen knapp zwei Prozent nach oben. Das Verlaufshoch vom März ist damit überwunden - ein klares charttechnisches Signal für einen neuen Aufwärtstrend.Die Analysten der Citi haben die Aktie von ASML am Freitagmorgen zu ihrem Top-Pick im europäischen Tech-Sektor gekürt. Als Begründung wird insbesondere auf das erste Quartal hingewiesen, dessen Zahlen bereits am kommenden Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...