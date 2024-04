Schwache Absatzzahlen haben am Mittwoch die Porsche-Aktie belastet und den Ausbruch aus der zweiwöchigen Konsolidierung verhindert. Nachdem der erste Schock überwunden ist, scheint der Ausbruch am heutigen Freitag zu gelingen. Weltweit wurden von Januar bis März 77 640 Fahrzeuge ausgeliefert, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das waren vier Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das Minus ist auf Rückgänge im wichtigsten Automarkt China und in Nordamerika zurückzuführen. Dorthin wurden ...

