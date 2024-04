HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat DocMorris mit "Buy" und einem Kursziel von 130 Franken in die Bewertung aufgenommen. Als zweitgrößte Online-Apotheke Europas und Marktführer bei verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland sei das Unternehmen einer der Hauptnutznießer der Digitalisierung des hiesigen Gesundheitswesens sowie der verpflichtenden Einführung des E-Rezepts, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sprach daher von einer "einmaligen Wachstumsgelegenheit". Ab 2025 rechnet er auch mit einem positiven bereinigten Betriebsergebnis (Ebitda), einen Gewinn je Aktie erwartet er aber auch 2026 noch nicht./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2024 / 08:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2024 / 08:16 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken