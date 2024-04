Hamburg (ots) -Die lets GmbH, ein Spezialist für Unternehmensengagement, veranstaltet gemeinsam mit der Servier Deutschland GmbH, eine Niederlassung des global agierenden Pharmaunternehmens Servier, eine Social Week. Diese ist speziell auf die Mitarbeiter:innen von Servier zugeschnitten und verfolgt das Ziel, die soziale Verantwortung des Unternehmens auf einzigartige Weise zu demonstrieren.Geschäftsführer der lets GmbH Niclas Glaser: "Die Kooperation mit Servier für diese Social Week ist ein Meilenstein in unserem Bestreben, Unternehmen aktiv in soziale Projekte einzubinden. Es geht nicht nur darum, Gutes zu tun, sondern auch darum, den Teamgeist zu stärken und den Mitarbeiter:innen von Servier die Möglichkeit zu geben, sich persönlich einzubringen und zu wachsen."Vom 8. bis zum 26. April werden Mitarbeiter:innen von Servier in verschiedenen Projekten aktiv, um einen direkten Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Dazu gehört unter anderem die Unterstützung der Arche Kinderstiftung in München, wo die Freiwilligen bei der Vorbereitung des Speisesaals, der Hausaufgabenhilfe und bei Freizeitaktivitäten wie Sport-Workshops helfen werden. In Köln wird das Team von Servier gemeinsam mit dem SKM e.V. beim Kochen und der Essensausgabe assistieren, während in Berlin das Engagement im Kieztreff Koepjohann im Fokus steht, wo für und mit bedürftigen Senioren gekocht wird."Servier ist ein forschendes Pharmaunternehmen, das sich der Gesundheit und dem Wohl von Patient:innen widmet und sich auch im sozialen Bereich engagiert. Somit ist die Social Week eine hervorragende Gelegenheit, unseren Einsatz für die Gesellschaft zu demonstrieren und gleichzeitig unseren Mitarbeiter:innen die Chance zu bieten, Teil von etwas Größerem zu sein", sagt Tanja Gerstner, HR & Training Managerin bei Servier in Deutschland.Über Servier:Servier ist ein global agierendes, forschendes Pharmaunternehmen, das als private Stiftung geführt wird. Gegründet, um sich der Gesundheit und dem Wohl von Patient:innen zu verpflichten, leisten die 21.900 Kolleg:innen einen bedeutenden sozialen und gesellschaftlichen Beitrag. Servier hat seinen Hauptsitz in Frankreich, ist in über 150 Ländern vertreten und erzielte im Geschäftsjahr 2022/2023 Umsatzerlöse in Höhe von 5,3 Milliarden Euro. Die deutsche Niederlassung Servier Deutschland GmbH wurde 1996 in München gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter www.servier.deÜber die lets GmbH:Die lets GmbH bietet Unternehmen deutschlandweit innovative Lösungen im Bereich Unternehmensengagement. Die moderne Plattformlösung von lets ermöglicht es Unternehmen, das gesamte Unternehmensengagement zu verwalten: von der Organisation von Teamevents bis zur Verwaltung von Mitarbeiter-Spenden. Ein Partnernetzwerk mit über 2.000 gemeinnützigen Organisationen stellt sicher, dass für jedes Unternehmen das passende Engagement gefunden wird, um einen nachhaltigen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.joinlets.dePressekontakt:Niclas GlaserGeschäftsführerlets GmbH+49 89 35647986wirhelfengerne@joinlets.dewww.joinlets.deOriginal-Content von: Lets GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173063/5755965