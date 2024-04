Fotos des Mondorbiters LRO der Nasa zeugen von einem besonderen Ereignis in unmittelbarer Nähe des Mondes. Am 5. und 6. März waren sich LRO und die südkoreanische Raumsonde Danuri auf nahezu parallel verlaufenden Umlaufbahnen so nahe gekommen, dass der US-Sonde ein paar Schnappschüsse gelangen. Laut einer Mitteilung der Nasa waren die beiden Sonden relativ zueinander mit einer Geschwindigkeit von 11.500 km/h unterwegs, wobei die Belichtungszeit bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...