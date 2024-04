© Foto: Craig Ruttle/FR61802 AP/AP/dpa



Der unerwartet starke Anstieg des US-Verbraucherpreisindex (CPI) im März hat viele Prognosen der Wall Street über die nächste Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve durcheinandergebracht.Das US-Volkswirtschaftsteam der Bank of America (BofA) schrieb am Donnerstag in einem Vermerk, dass sie nicht glauben, dass die politischen Entscheidungsträger im Juni zuversichtlich genug sein werden, um mit der Lockerung der Geldpolitik zu beginnen. Nichtsdestotrotz bleiben sie bei ihren Erwartungen für vier Zinssenkungen im Jahr 2025 und zwei im Jahr 2026. Die BofA geht nun davon aus, dass die Fed erst im Dezember eine Zinssenkung vornehmen wird. Zuvor hatte die Wall-Street-Bank erwartet, dass die …