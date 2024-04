Ober-Mörlen (ots) -WiMaMo: Wir machen Momente - so lautet das Motto von DJ und Musiker Marius Schöfl. Mit langjähriger Erfahrung in der Eventbranche, einer beachtlichen Expertise und maßgeschneiderten Musikkonzepten sorgt der Profi-Musiker dafür, dass jede Firmenfeier zum unvergesslichen Erlebnis für alle wird. Warum der Erfolg von Firmenevents in vielerlei Hinsicht wichtig ist, welche Herausforderungen ein DJ dabei zu meistern hat und warum sich seine Kunden um nichts kümmern müssen, verrät Marius Schöfl in diesem Artikel.Die Stimmung einer jeden Party steht und fällt mit der Musik. Schon kleinste Nuancen im Gesamtkonzept können darüber entscheiden, ob der Blick auf die Uhr den Abend prägt oder die Gäste bis zum Morgengrauen ausgelassen tanzen und wundervolle Erinnerungen mit nach Hause nehmen. So stellen Firmenveranstaltungen, auf denen verschiedene Generationen, Kulturen und Interessengebiete aufeinandertreffen, für DJs eine besondere Herausforderung dar. Mit einem breiten Erfahrungsschatz, gutem Gespür für die Stimmung und viel Fingerspitzengefühl gilt es, eine rundum gelungene Mischung zu kreieren, die die ganze Gesellschaft abholt, die verschiedenen musikalischen Ansprüche erfüllt und für ausgelassene Feierstimmung sorgt. Schließlich soll die Veranstaltung ein großer Erfolg werden - nicht umsonst investieren Unternehmen viel Zeit und Geld in die Ausrichtung von Weihnachtsfeiern und Sommerfesten. "Als musikalischer Act einer solchen Veranstaltung trägt man eine große Verantwortung. Viele DJs spulen ihr vorgefertigtes Standardprogramm ab und achten nicht darauf, ob sie Menschen berühren oder begeistern. Das kann schnell dazu führen, dass die Stimmung kippt", verrät Marius Schöfl."Meine große Leidenschaft ist es, Menschen mit Musik glücklich zu machen. Deswegen können sich meine Kunden auf individuelle Eventkonzepte, eine professionelle Umsetzung und ein musikalisches Erlebnis verlassen, das ihre Veranstaltung zum vollen Erfolg macht", fährt der DJ und Musiker fort. Bereits seit seiner frühen Kindheit macht Marius Schöfl Musik, spielt mehrere Instrumente und konnte sich an der renommierten Juilliard School in New York City fundiertes Wissen aneignen. Nach einer anschließenden Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gründete er schließlich mit WiMaMo eine Künstleragentur für musikalische Acts, spezialisiert auf Firmenevents und Hochzeiten, um hochwertige Unterhaltungsprogramme für Firmenevents und Hochzeiten anzubieten. Aus individuellen Komponenten wie der DJ-Performance, Livebands oder Solokünstlern stellt der Profi-Musiker anspruchsvolle, an die Bedürfnisse seines Kunden angepasste Konzepte zusammen, die eine Firmenfeier zu einem ganz besonderen Erlebnis werden lassen. So zählen namhafte Unternehmen wie die Commerzbank, Lufthansa und Samsung bereits zu den Kunden von Marius Schöfl. Seinen großen Traum, einmal ausschließlich von der Musik leben zu können, lebt der Musiker seit nunmehr zwölf Jahren.Die Musik hat einen großen Einfluss auf den Erfolg eines EventsRegelmäßige Firmenevents gehören zum guten Ton - welch große Relevanz diese Veranstaltungen tatsächlich haben, ist allerdings den wenigsten Unternehmen bewusst. Jedes Event wirkt bei der Belegschaft lange nach und sorgt in den darauffolgenden Tagen für Gesprächsstoff. Je besser sich die Mitarbeiter amüsiert haben, desto stärker wirkt sich das gemeinsame Erlebnis auf das Teambuilding und die persönliche Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber aus. Eine rundum gelungene Veranstaltung hat darüber hinaus eine starke Außenwirkung und trägt nicht unerheblich zum attraktiven Image eines Unternehmens bei. Gut organisierte und perfekt umgesetzte Weihnachtsfeiern oder Sommerfeste helfen demnach nicht nur bei der Bindung bestehender, sondern auch bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter.Damit die Veranstaltungen abwechslungsreich bleiben, variiert neben dem Motto und der Location auch das Musikkonzept immer wieder - die Umsetzung kommt oft einer Enttäuschung gleich. "Das Problem bei der Wahl des passenden Musik-Acts liegt oft darin, dass die Entscheidung im Unternehmen über mehrere Instanzen geht und der Chef am Ende das kostengünstigste Angebot auswählt", verrät Marius Schöfl. Denn welchen Wert und vor allem, welchen großen Einfluss die Musik am Ende auf den gesamten Erfolg eines Events hat, wird oft unterschätzt. "Ich konzipiere gemeinsam mit den Unternehmen immer wieder neue Eventkonzepte mit wechselnden Künstlern, damit es nie langweilig wird", erklärt der Musiker und DJ.Professionelle Zusammenarbeit, die alle Erwartungen übertrifftDamit am Eventtag alles exakt nach den Wünschen des Kunden abläuft, führt Marius Schöfl im Vorfeld ein intensives Gespräch mit seinen Kunden. Ob Liveband, Solomusiker oder Highlights wie ein Saxofonist oder eine Sängerin während der DJ-Performance - der Gestaltung von individuellen Konzepten sind keine Grenzen gesetzt. Dabei bietet der Musiker und DJ das gesamte Unterhaltungsprogramm aus einer Hand an und begleitet die Veranstaltung von Anfang bis Ende. Seine Kunden können sich währenddessen entspannt zurücklehnen, denn ist das Eventkonzept einmal abgestimmt, kümmert der Experte sich um alles Weitere. Dazu gehören auch die Bereitstellung der auf die Eventlocation abgestimmten Ton-Technik, die atmosphärische Gestaltung des Lichtkonzepts mithilfe von Licht-Technik sowie der Auf- und Abbau und die Betreuung der gesamten Technik während des Events. Dabei profitieren die Kunden nicht nur von über einem Jahrzehnt Erfahrung im Eventbusiness, sondern auch von dem fachmännischen Blick des ausgebildeten Veranstaltungskaufmanns."Das firmeninterne Organisationsteam kann sich entspannen und am nächsten Tag das Lob vom Chef kassieren", scherzt der DJ. Mit großem Zeiteinsatz, einer umfassenden Expertise und viel Hingabe schafft er es regelmäßig, die Erwartungen seiner Kunden zu übertreffen. "Mit einer Weihnachtsfeier oder einem Sommerfest feiern Unternehmen ihren Erfolg gemeinsam mit ihren Mitarbeitern, an dem jeder einzelne von ihnen beteiligt ist. Firmenevents sind demnach auch eine Art von Wertschätzung, die den eigenen Mitarbeitern entgegengebracht wird. 