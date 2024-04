© Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++



Der Goldpreis hat am Freitag seine Rallye fortgesetzt und ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Weitere Gewinne sind möglich.Der Goldpreis hat am Freitag ein neues Rekordhoch erzielt und ist erstmals in der Geschichte über die Marke von 2400 US-Dollar je Unze gestiegen. Das Edelmetall steht vor seinem vierten Wochengewinn in Folge, angetrieben durch geopolitische Risiken und wirtschaftliche Bedenken. "Der Preis von Gold ist (…) gestiegen, da mehr Anleger es aufgrund der Inflationssorgen in den USA als eine bessere Absicherung gegen geopolitische Risiken ansehen als Staatsanleihen", erklärte Mohamed El-Erian, Chief Economic Advisor der Allianz, in einem Beitrag auf X. Ähnlich äußert sich …