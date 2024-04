Victoria, Seychellen (ots/PRNewswire) -Bitget, die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma, hat seinen Q1 2024 Transparenzbericht veröffentlicht, der die Leistungen und das Wachstum des Ökosystems in den letzten drei Monaten aufzeigt. Insbesondere verzeichnete Bitget im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen einen 100%igen Anstieg des Transaktionsvolumens sowohl im Spot- als auch im Futures-Trading, wodurch der Plattform-Token BGB im ersten Quartal um über 80% anstieg.Das Futures-Handelsvolumen von Bitget lag bei rund 1,4 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 146 % entspricht, und das Spot-Handelsvolumen stieg im ersten Quartal 2024 um 113 % auf über 160 Milliarden US-Dollar. Laut CCData verzeichnete Bitget im März mit einem Wachstum von 2,4 % den höchsten Zuwachs bei den Derivatemarktanteilen und erreichte damit einen Marktanteil von 12,8 %. Inzwischen ist die Nutzerbasis von Bitget auf über 25 Millionen Nutzer weltweit angewachsen, was ein deutliches Wachstum und eine weit verbreitete Akzeptanz zeigt.Der native Token von Bitget, BGB, hatte ein bemerkenswertes Quartal, in dem er im Februar die Marke von 1$ überschritt und einen erheblichen Anstieg der Marktkapitalisierung auf 1,5 Milliarden verzeichnete. Seit Anfang 2023 hat BGB um 434 % zugelegt und damit sogar BTC überflügelt und sich zu einem herausragenden Akteur auf dem CEX-Token-Markt entwickelt.Dank der proaktiven Listing-Strategie der Plattform führte Bitget 186 neue Tokens ein und erweiterte damit sein Angebot auf über 750 Tokens und 820 Spothandelspaare. Insbesondere Token wie XAI, GPT und PIXEL verzeichneten ein bemerkenswertes Wachstum und stiegen um über 3000 %.Unter Beibehaltung seiner Kultur und sozialen Verantwortung veröffentlichte Bitget einen Bericht über geschlechtsspezifische Ungleichheiten (https://www.bitget.com/blog/articles/bitget-report-the-gender-gap-in-blockchain-startup-funding) und startete eine $10M Blockchain4Her (https://www.bitget.com/blog/articles/bitget-launches-blockchain4her-project) Initiative und lud 3 Branchenführer als Botschafter ein. Bitget organisierte Benefizveranstaltungen für Club Caacupé, eine gemeinnützige Organisation, die sich der Jugendförderung widmet und ihre zweijährige Partnerschaft mit der Fußballikone Lionel Messi feiert.Zur Erinnerung: Bitget's letzter Proof of Reserves (https://www.bitget.com/proof-of-reserves) zeigt einen Gesamt-Reservequote von 173% und ihr Protection-Fonds (https://www.bitget.com/protection-fund) wird derzeit mit über 600 Millionen Dollar bewertet. Die beeindruckenden Zahlen zu den Rücklagen unterstreichen das Engagement von Bitget für den Schutz der Assets der Nutzer und die Wahrung eines hohen Maßes an Transparenz.Über Bitget2018 gegründet, ist Bitget (https://www.bitget.com/) eine weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen. Mit über 25 Millionen Nutzern in mehr als 100 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Nutzern mit seiner bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Trading-Lösungen zu helfen, smarter zu traden.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bitget-q1-2024-bericht-volumen-steigt-um-uber-100-und-bgb-token-bricht-all-time-high-302115374.htmlPressekontakt:Bitget Media Relations,media@bitget.comOriginal-Content von: Bitget, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161838/5756194