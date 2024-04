Villingen-Schwenningen (ots) -Enorme Motivation, unermüdlicher Einsatz - aber dennoch kaum unternehmerischer Erfolg: Von der Mitgliedergewinnung bis hin zum Aufbau eines starken Teams fällt es Kampfsportschulen zunehmend schwerer, nennenswerte Fortschritte zu erzielen und damit das eigene wirtschaftliche Überleben zu sichern. Woran aber liegt das und was können Betroffene dagegen unternehmen?Viele Kampfsportler sehen in der Gründung eigener Schulen eine Möglichkeit, ihre Begeisterung zum Beruf zu machen. Allerdings erreichen nur wenige von ihnen wirtschaftlichen Erfolg, der dem sportlichen gleichkommt. Geringe Schülerzahlen und niedrige Mitgliedsbeiträge erschweren ein sorgenfreies oder gar finanziell erfolgreiches Leben. Falk Berberich, der 2010 seine eigene Kampfsportschule eröffnete, stand vor ähnlichen Herausforderungen: "Lange habe ich darüber nachgedacht, wie ich nicht nur als Trainer aus Leidenschaft, sondern auch als Unternehmer auf Dauer Erfolg haben kann.""In den vergangenen Jahren habe ich kontinuierlich an der Optimierung meiner Prozesse und Konzepte gearbeitet, bis meine Kampfsportschule 2017 schließlich zu einer der führenden und ökonomisch stärksten im ganzen Land avancierte", erklärt der Unternehmer weiter. "Seither teile ich mein erworbenes Wissen auch mit anderen Sportschulen, um sie an die Spitze ihrer jeweiligen Regionen zu führen." In seiner eigenen Schule in Villingen-Schwenningen bietet Falk Berberich seinen 764 Mitgliedern mittlerweile 35 Kurse wöchentlich an. Zugleich leitet er die Falk Berberich Consulting GmbH, die sich darauf fokussiert hat, Betreiber von Sportschulen in erfolgreiche Unternehmer zu verwandeln. Mehr als 200 Kampfsportschulen in Deutschland ziehen bereits Nutzen aus der umfassenden Fachkenntnis des Kampfsportexperten und Geschäftsmannes.Für jeden Bedarf die richtige Unterstützung: So erreichen Betreiber von Kampfsportschulen all ihre unternehmerischen ZieleZahlreiche Betreiber von Kampfsportschulen sind zwar in der Lage, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, schöpfen jedoch längst nicht ihr volles Potenzial aus. Sie setzen die Preise meist zu niedrig an, weshalb ihnen die nötige Marge fehlt. So reichen die erzielten Einnahmen oftmals nicht aus, um sich etwa Vollzeit-Angestellte zu leisten. Folglich müssen die Besitzer nahezu alle Aufgaben selbst stemmen oder auf die Unterstützung vereinzelter Hilfskräfte zurückgreifen. Insbesondere fehlt es an Kenntnissen im Bereich des gezielten Onlinemarketings, um neue Mitglieder zu gewinnen.Im Rahmen des Coachings der Falk Berberich Consulting GmbH wollen Betreiber von Kampfsportschulen etwa erlernen, wie sie systematisch und automatisiert Neukunden akquirieren. Andere streben danach, ihr Team durch die Einstellung neuer Mitarbeiter zu verstärken oder ihre Gewinnmargen durch die Implementierung digitaler Prozesse zu erhöhen. "Ob es nun darum geht, von der eigenen Kampfsportschule leben zu können, den ersten Mitarbeiter einzustellen oder zu expandieren - die Ziele unserer Kunden sind vielfältig, und wir stehen jedem einzelnen bei der Verwirklichung seiner Träume zur Seite", betont Falk Berberich hierzu.Mit einem breiten Spektrum an Coaching-Programmen, die von Marketing und Kundengewinnung über Prozessoptimierung bis hin zum Mitarbeiter-Recruiting reichen, wird jede Zielgruppe abgedeckt. Die Coachingleistungen der Falk Berberich Consulting GmbH zeichnen sich durch eine individuelle, persönliche Herangehensweise aus und werden in kleinen Gruppen durchgeführt, um eine optimale Beratung sicherzustellen. Zusätzlich zum E-Learning-Bereich, der mehrere hundert Lehrvideos umfasst, profitieren die Teilnehmenden von regelmäßigen Gruppen-Calls. Falk Berberichs umfangreiches Netzwerk ermöglicht es zudem, auf Live-Events mehr als hundert Betreiber von Kampfsportschulen zu vereinen.Diese Resultate können Interessenten von der Falk Berberich Consulting GmbH erwartenKampfsportschulbetreiber, die sich für das Einstiegs-Coaching der Falk Berberich Consulting GmbH entscheiden, sollten einen Zeitraum von etwa drei Monaten für den gesamten Prozess veranschlagen, wobei erste positive Entwicklungen bereits im ersten Monat sichtbar werden können. "Unsere Partner lernen, den Wert ihrer Kunden signifikant zu erhöhen, höhere Beiträge für längere Vertragslaufzeiten zu realisieren, effektives Onlinemarketing zu betreiben und ihre Verkaufsabschlüsse spürbar zu verbessern", hebt Falk Berberich hervor. Das führt zu einem beträchtlichen Anstieg der Mitgliederzahlen - in manchen Fällen sogar 500 bis 1.000 Neumitgliedern oder mehr.Der Erfolg dieses Ansatzes zeigt sich nicht zuletzt in über 100 Fünf-Sterne-Bewertungen auf Google und zahlreichen positiven Rückmeldungen auf YouTube, wo ehemalige Teilnehmer von ihren Erfahrungen berichten. Viele von ihnen hatten zuvor nur mäßig Mitglieder gewonnen und nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft, manche überlegten sogar, ihre Kampfsportschule zu schließen. Durch die Unterstützung von Falk Berberich und seinem Team konnten sie ihre Schulen jedoch in profitable Unternehmen verwandeln, mit deutlich steigenden Mitgliederzahlen und Umsätzen.Für die Zukunft plant Falk Berberich, die Vorteile der Kampfkunst weiterzuverbreiten und noch mehr Sportlern zu ermöglichen, von ihrer Passion zu leben. Er teilt sein Fachwissen unter anderem über seinen YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UCY2B-iiTCLiGkR6DoSk83ow) und seine Website. "Unser Ziel mit den Coachings ist es, anerkannten Kampfsportlern und Trainern zu ermöglichen, angemessen zu verdienen. Das sehe ich als meine Mission", fasst Falk Berberich zusammen.Sie wollen systematisch mehr Schüler oder Mitarbeiter für Ihre Kampfsportschule begeistern und damit auch Ihre Umsätze nachhaltig steigern? Pressekontakt:Falk Berberich Consulting GmbHE-Mail: info@falkberberich.comWebseite: https://www.falkberberich.com/