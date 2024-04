Tel Aviv/Gaza - Israel hat nach eigenen Angaben einen neuen Grenzübergang für Hilfslieferungen nach Gaza geöffnet. Die ersten Lastwagen mit humanitärer Hilfe und Nahrungsmitteln seien bereits am Donnerstag über den neuen Nordübergang von Israel nach Gaza eingefahren, teilte die israelische Armee am Freitag mit.



Die Lastwagen wurden demnach am Grenzübergang Kerem Shalom einer "gründlichen Sicherheitskontrolle" unterzogen und von IDF-Soldaten begleitet. Zum genauen Standort des Grenzübergangs wurden zunächst keine Angaben gemacht.



Parallel zu den Hilfslieferungen gingen auch die Kämpfe im Gazastreifen weiter. Israel hatte zuletzt angekündigt, eine "präzise, geheimdienstgestützte Operation" mit dem Ziel gestartet zu haben, "die terroristische Infrastruktur anzugreifen und Terroristen im Zentrum von Gaza auszuschalten". Luftschläge seien durch die israelische Marine unterstützt worden - diese habe "eine Reihe gezielter Angriffe entlang der Küste Zentralgazas" durchgeführt.



In arabischen Medien war unter anderem von Luftangriffen im Umkreis des Flüchtlingslagers Nuseirat die Rede. Dabei sollen auch mehrere Personen getötet worden sein.

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken