NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) erhöhte sich um 0,30 Prozent auf 108,44 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 4,49 Prozent.

Einmal mehr fielen Preisdaten höher als erwartet aus. Die Einfuhrpreise erhöhten sich im März sowohl auf Monats- als auch auf Jahressicht um 0,4 Prozent. Das lag jeweils über den Erwartungen von Analysten. Damit verfestigt sich das Bild, dass die US-Zentralbank Fed ihre Leitzinsen vorerst nicht reduzieren dürfte. An den Finanzmärkten sind die Lockerungserwartungen bereits deutlich zurückgenommen worden.

Im Handelsverlauf wird das Konsumklima der Uni Michigan erwartet. Dazu gehören auch die von der Uni gemessenen Inflationserwartungen der Verbraucher, die von der Federal Reserve genau verfolgt werden./bgf/jsl/nas