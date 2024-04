Am Ende einer geschäftigen Woche zeichnen sich an der Wall Street Verluste ab. Wenige Minuten vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial auf 38.390 Punkte und damit 0,7 Prozent im Minus. Der Nasdaq 100 wurde 0,9 Prozent tiefer mit 18.231 Zählern erwartet. Am Mittwoch hatte eine überraschend hohe US-Inflation die Anleger zunächst vergrault, da damit die Erwartungen an eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed noch weiter nach hinten verschoben worden war. Am Donnerstag ...

