EQS Stimmrechtsmitteilung: MorphoSys AG

MorphoSys AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



12.04.2024 / 16:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mitteilung nach § 43 Abs. 1 WpHGIn Übereinstimmung mit § 43 Abs.. 1 Satz 1, 3 und 4 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) hat Kynam Capital Management, LP, der MorphoSys AG folgendes über die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und die Herkunft der Mittel mitgeteilt: Die Investition von Kynam Capital Management, LP dient der Erzielung von Handelsgewinnen

Kynam Capital Management, LP plant, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Kauf zu erwerben (behält sich aber vor, in Zukunft davon abzusehen).

Kynam Capital Management, LP beabsichtigt nicht, Einfluss auf die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern der Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und/oder Aufsichtsorgane des Emittenten zu nehmen, und

Kynam Capital Management, LP beabsichtigt nicht, eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft zu erreichen, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital und die Dividendenpolitik.

Der Erwerb der Anteile an der Gesellschaft durch Kynam Capital Management, LP und Kynam Global Healthcare Master Fund, LP wurde durch Eigenkapital finanziert.



