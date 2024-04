NEW YORK (dpa-AFX) - Am Ende einer geschäftigen Woche und zum Auftakt der Unternehmensberichtssaison haben die US-Aktienmärkte nachgegeben. Der Dow Jones Industrial notierte am Freitag im frühen Handel 0,65 Prozent tiefer bei 38 209,45 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 1,8 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 fiel am Freitag um 0,70 Prozent auf 5162,76 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,95 Prozent auf 18 134,42 Punkte.

Am Mittwoch hatte eine überraschend hohe US-Inflation die Anleger zunächst vergrault, da damit die Erwartungen an eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed noch weiter nach hinten verschoben worden war. Am Donnerstag griffen Investoren dann aber zumindest bei Tech-Aktien schon wieder zu und die Standardwerte holten nach einem schwachen Start zum Handelsende hin zumindest wieder auf.

Experten verwiesen darauf, dass die Geldpolitik nun etwas in den Hintergrund rücke, da die Anleger auf die insgesamt guten US-Konjunkturdaten schauten. Diese zeigten, dass die Wirtschaft der Vereinigten Staaten bislang mit dem hohen Leitzins gut zurechtkomme. Deshalb setzten Investoren auf eine ordentliche Berichtssaison zum ersten Quartal, hieß es./edh/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711