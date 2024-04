Mit KI zum x100 Token: Das sind die Gewinner des Bitcoin Halvings

Mit der fortschreitenden Entwicklung der Künstlichen Intelligenz hat sich deren Einsatzspektrum erheblich erweitert. Heute wird KI nicht nur in der Forschung und Entwicklung genutzt, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle in der Finanztechnologie, speziell auch bei der Analyse und Prognose von Kryptowährungsmärkten.

Die Fähigkeit von Algorithmen wie ChatGPT, große Datenmengen zu verarbeiten und zu analysieren, ermöglicht es Investoren, neue Gelegenheiten wie den Meme Coin mit dem Potenzial für eine Wertsteigerung um das Hundertfache zu identifizieren. Insbesondere im Kontext des bevorstehenden Bitcoin Halvings zeigt sich, wie wertvoll der Einsatz von Künstlicher Intelligenz für die Vorhersage und das Verständnis von Marktbewegungen sein kann.

Natürlich kann sich auch die KI irren, aber die folgenden Token bieten definitiv Potential vom Bitcoin Halving zu profitieren.

Dogeverse - Mulitchain bringt massive Vorteile

Dogeverse ist eine innovative Entwicklung im Bereich der Kryptowährungen, die nicht nur auf einer, sondern gleich auf mehreren Blockchain-Technologien basiert. Ursprünglich inspiriert durch den populären Dogecoin, eine spielerische Kryptowährung, die als Parodie auf Bitcoin entstand, erweitert Dogeverse das Konzept um eine interaktive und immersive Komponente.

Dogeverse wird dabei gleich auf 6 Blockchains gleichzeitig laufen und dadurch eine Vielzahl an User anziehen, welche sonst meist nur auf ihrer bevorzugten Chain traden.

Die 3 Hauptgründe warum ChatGPT an Dogeverse glaubt, Quelle: www.openai.com

Der Multichain-Ansatz von Dogeverse nutzt fortschrittliche Technologien wie Wormhole und Portal Bridge, um eine nahtlose Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains zu gewährleisten. Diese Technologien ermöglichen es, dass $DOGEVERSE-Token reibungslos über Plattformen wie Ethereum, Solana, BNB Chain, Base, Avalanche und Polygon transferiert werden können. Diese strategische Vorgehensweise erlaubt es Nutzern, bei der Token-Kaufphase im Presale eine spezifische Blockchain auszuwählen, auf der sie ihre $DOGEVERSE-Token beanspruchen möchten, was die Benutzerfreundlichkeit verbessert und eine individuelle Anpassung an die Präferenzen und Bedürfnisse der Nutzer ermöglicht.

Dogeverse Multi Bridge, Quelle: www.thedogeverse.com

Durch diese Multichain-Funktionalität wird die Liquidität und die Zugänglichkeit von $DOGEVERSE erhöht, da Nutzer die Freiheit haben, ihre Token zwischen verschiedenen Chains zu transferieren. Dies fördert nicht nur die Einbindung in diverse Krypto-Ökosysteme, sondern auch eine breitere Akzeptanz und Nutzung der Token. Damit können Trader auf ihren gewohnten Chains mit ihren bestehenden Assets traden, ohne die nächste Wallet eröffnen zu müssen und teuer Kryptowährungen hin und her zu bridgen.

Insgesamt stellt der Multichain-Ansatz von Dogeverse einen entscheidenden Schritt zur Realisierung einer vereinten, vielfältigen und gemeinschaftlichen Kryptowährungsgemeinschaft dar, die über traditionelle Grenzen von einzelnen Blockchains hinausgeht und durchaus das Potential hat, den nächste Hype rund um das Bitcoin Halving auszulösen.

Hier zu Dogeverse und Token noch im Presale sichern.

Slothana - Solana Presale

Slothana steht bei der Auswertung der künstlichen Intelligenz ebenfalls hoch im Kurs. Der Token zeigt erhebliches Wachstumspotenzial ähnlich wie frühere, erfolgreiche Projekte wie Book of Meme (BOME) und Slerf. Diese Coins erlebten kurz nach ihrem Initial Coin Offering (ICO) einen starken Anstieg des Handelswerts.

Screenshot von ChatGPT über Slothana, Quelle: www.openai.com

Innerhalb weniger Wochen konnte Slothana ein Kapital von über 10 Millionen Dollar im ICO erzielen, was außerordentlich schnell gegangen ist. Teilweise wurden über eine Million US-Dollar in 24 Stunden eingesammelt. Am meisten fasziniert dabei die Tatsache, dass den Investoren kaum Informationen über das Projekt angeboten werden. So lässt sich beispielsweise nicht einmal herausfinden, wann der Token tatsächlich gelauncht werden soll. Aufgrund der immer wieder auf der Website auftauchenden Zahl "420" gehen allerdings viele davon aus, dass der Token am 20.4.2024 auf der DEX gelistet werden wird.

Slothana Presale Seite mit Kaufoption und "420", Quelle: www.slothana.com

Um am Vorverkauf teilzunehmen, können Investoren SOL an eine spezifische Wallet senden, die auf der Slothana-Website angegeben ist. Die Teilnehmer erhalten dann beim offiziellen Launch der Kryptowährung einen Airdrop der $SLOTH Token.

Wichtig dabei ist, dass die SOL von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom gesendet werden, da Wallets von Kryptobörsen für diesen Airdrop nicht geeignet sind.

Hier zum Presale und noch vor dem Launch beim nächsten großen Solana Token dabei sein.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.