Der größte Halbleiterhersteller der Welt, ein Schlüsselspieler in der Chipfertigung für Nvidia, hat beeindruckende Umsatzzahlen für März veröffentlicht, die das Wachstumspotential des Unternehmens unterstreichen. Mit einer Umsatzsteigerung von 34,3% im Vergleich zum Vorjahr, erreicht das Unternehmen Umsätze von rund 6,1 Milliarden US-Dollar. Da die KI-Industrie nach aktuellen Prognosen bis 2030 auf circa 1,85 Billionen US-Dollar anwachsen soll, zeichnet sich hier ein enormer Bedarf an KI-Chips ab. Zusätzlich hat die Firma durch den US-amerikanischen CHIPS Act Fördermittel in Höhe von 11,6 Milliarden US-Dollar erhalten, was als ein bedeutender Schritt für die Expansion in den USA gilt und die geographischen Risiken, die durch die Hauptproduktion in Taiwan entstehen, vermindert. Unter Berücksichtigung des bevorstehenden Anstiegs der [...]

Hier weiterlesen