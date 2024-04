Unterföhring (ots) -Zweite Woche, zwei legendäre Enthüllungen: Schauspiel-Ikone Uschi Glas entpuppt sich am Samstagabend bei "The Masked Singer" als der Babylöwe. "Das war ein Riesenspaß und eine richtig tolle Erfahrung", sagt die 80-Jährige nach der Demaskierung und gibt zu: "Es wurmt mich ein bisschen, dass ich so früh erkannt wurde. Ich wäre gerne noch länger dabei gewesen." Zuvor schlüpfte Entertainer Giovanni Zarrella aus dem zweiten Mysterium der Staffel.Die zweite Live-Show von "The Masked Singer" überzeugt mit einem schönen Marktanteil von 11,4 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe (Z. 14-49 J.). Insgesamt schalten 3,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 J.) ein.Glasklar! Uschi Glas ist der Babylöwe.Der Babylöwe liefert mit seiner Interpretation von "Babylove" (The Supremes) eine löwenstarke Performance ab. Sowohl Rateteam als auch die ProSieben-Zuschauer:innen in der Joyn-App sind sich sicher: Unter der Maske muss Schauspielerin Uschi Glas stecken. Und tatsächlich - aus dem Babylöwen schlüpft eine glückliche Uschi Glas: "Die Geheimhaltung ist wirklich unglaublich. Man fühlt sich ein bisschen wie eine Geheimagentin. Nur mein Mann wusste Bescheid - sonst niemand!"Mysterium - Klappe, die Zweite!Jeden Samstag steckt ein anderer Star unter dem Mysterium. Mit seiner Performance von "Shape Of My Heart" von den Backstreet Boys sorgt das Mysterium der zweiten Live-Show für Ratlosigkeit beim Rateteam: Vermutet werden die Elevator Boys, Philipp Poisel und Joey Kelly. Die MaskedSinger-Fans in der Joyn-App haben Giovanni Zarrella unter Verdacht. Und behalten Recht: Giovanni Zarrella lüftet die Maske und strahlt: "Das hat so einen Spaß gemacht! Als klar war, dass es in dieser Staffel das Mysterium gibt, habe ich mir so sehr gewünscht, angefragt zu werden. Und als es so weit war, habe ich sofort zugesagt." Und ergänzt dann mit Blick in die Kamera: "Meine Kinder schauen von zuhause zu, aber wussten selbst gar nicht, dass ich heute hier bin. Liebe Grüße!"Das Rätsel geht in die dritte Runde. Nächsten Samstag geht der Rätselspaß live um 20:15 Uhr auf ProSieben weiter. Welche Stars verbergen sich unter Elgonia, dem Flipflop, der Zuckerwatte, dem Floh, dem Krokodil und dem Robodog? Wer steckt in der nächsten Live-Show unter dem Mysterium?Infos zu allen Masken, Interviews mit den demaskierten Stars Uschi Glas und Giovanni Zarrella und Bilder aus der Liveshow zum Download auf der "The Masked Singer"-Presseseite (http://presse.prosieben.de/themaskedsinger)Live-Show verpasst? Kein Problem! Alle "The Masked Singer"-Folgen sind online auf Joyn abrufbar."The Masked Singer" - die dritte Live-Show, am Samstag, 20. April 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag: MaskedSingerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business IntelligenceErstellt: 14.04.2024 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Lisa Wittkephone: +49 (0) 89 95 07 -1129email: lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 -1161email: nadine.vaders@seven.oneInfos & Fotos: www.presse.prosieben.de/themaskedsingerProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5756729