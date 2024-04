DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Wassermarkt muss sich wandeln! - Xylem, De.mem und Ecolab

Frankfurt (pta/14.04.2024/09:30) - Das Jahr 2023 brachte einen Wendepunkt für den Wassermarkt mit. Das erhoffen sich zumindest die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der der UN-Weltwasserkonferenz 2023 in New York. Die Konferenz, die im März stattfand, stellte die erste seit fast 50 Jahren dar. Sie endete mit der Verabschiedung von rund 700 "freiwilligen Selbstverpflichtungen" von Nationen, die einen Wert von etwa 750 Milliarden US-Dollar haben. Sie enthalten Pläne, die sich von Verbesserungen im Trinkwassermanagement bis hin zum internationalen Biotopschutz erstrecken.

Im Vorlauf der Weltwasserkonferenz hatten die Vereinten Nationen (UN) beunruhigende Zahlen veröffentlicht. Demnach haben 771 Millionen Menschen keine Grundversorgung mit Trinkwasser. Der Wasserbrauch steige zudem pro Jahr um etwa einen Prozentpunkt, obwohl die zunehmende Wasserknappheit eine Verringerung des Verbrauchs nötig mache. Die UN rechnete vor, dass bei der aktuellen Entwicklung im Jahr 2040 rund 600 Millionen Kinder ohne ausreichenden Zugang zu Wasser leben müssen. Um ein derartiges Szenario zu verhindern, muss sich der Wasserverbrauch verringern und der Wassermarkt muss sich wandeln. Innovative Technologien sind gefragt. Und Unternehmen, welche diese entwickeln.

Xylem (ISIN: US98419M1009) - innovative Wasserlösungen

Ein US-Unternehmen hat rund um innovative Wasserlösungen weltweit eine führende Rolle eingenommen. Xylem entwickelt vor allem digitale Technologien für Abwasserentsorgungs- und Wasserversorgungsunternehmen. Im Mai eröffnete die Firma in Laatzen (nahe Hannover) einen neuen Prüfstand für die Wasserzählung. Und zwar einen der größten und modernsten Europas. Für Xylem bedeutet das einen Meilenstein und eine Möglichkeit, den Ultraschall-Großwasserzähler Cordonel weiter voranzutreiben. Durch Innovationen wie diese überzeugt Xylem einige Analysten. Zuletzt bestätigts BNP seine Kaufempfehlung.

De.mem (ISIN: AU000000DEM4) - Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungsanlagen

De.mem stellt einen Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungsanlagen dar, der in diesem Bereich für vielversprechende Innovationen sorgt. Der Schwerpunkt des Unternehmens mit Hauptsitz in Australien liegt auf einer modernen Membran-Filtrationstechnologie. Bei der Graphenoxid-veredelten Ultrafiltrationsmembran ist De.mem der weltweite Technologieführer. Durch diese ist eine effektivere, nachhaltigere und energiesparende Filtration von Wasser möglich.

Das Unternehmen, dass mit De.mem-Geutec eine Tochter in Deutschland besitzt, blickt auf einen Wachstumstrend zurück. In den letzten 19 Quartalen konnte De.mem seine Zahlungseingänge im Vergleich zum Vorjahresquartal steigern. Das 4. Quartal 2023 brachte außerdem einen Einnahmerekord mit sich. "Ich freue mich, ein starkes Wachstum von De.mem im Kalenderjahr 2023 vermelden zu können. Mit einem Umsatzwachstum von 19 % im Vergleich zum Vorjahr wachsen wir deutlich schneller als der Branchendurchschnitt.

Unsere Strategie besteht darin, uns auf unsere margenstarken Segmente mit wiederkehrenden Umsätzen zu konzentrieren - insbesondere auf unser Spezialchemie- und Dienstleistungsgeschäft, das 85 % des Gesamtumsatzes im CY 2023 ausmachte.", sagt CEO Andreas Kroell. Er weist zudem darauf hin, dass auch die Aussichten für die nähere Zukunft gut sind. Die Aktie von De.mem kann auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

Ecolab (ISIN: US2788651006) - Verpflichtungen zur Wasserreduzierungen

Laut eigener Aussage ist Ecolab bestrebt, "die Herausforderungen im Bereich Wasser mit innovativen Lösungen zu bewältigen". Das US-Unternehmen entwickelt chemische Technologien, die auch bei der Wasserreinigung eingesetzt werden. Es hat außerdem ein eigenes Programm ins Leben gerufen, welches unter dem Namen "Water for Climate" läuft. Durch dieses sollen Verpflichtungen zur Wasserreduzierungen innerhalb des Unternehmens umgesetzt und das nachhaltige Geschäftswachstum gefördert werden. Ecolab ist bereits seit 1957 an der Börse vertreten. Aktuell liegen die durchschnittlichen Kursziele laut MarketScreener bei knapp 227 US-Dollar. Auf diesem Kursniveau liegt die Aktie Anfang April 2024.

Passender Wasser-ETF: Amundi MSCI Water ESG Screened (ISIN: FR0010527275)

Top-Holdings: Xylem, Ferguson (ISIN: JE00BJVNSS43), Republic Services (ISIN: US7607591002), Waste Management (ISIN: US94106L1098) und Geberit (ISIN: CH0030170408)

2025 soll der Wandel auf dem Wassermarkt überprüft werden

Im März 2023 wurde die Wende auf dem Wassermarkt eingeleitet. In einer weitere Weltwasserkonferenz im Jahr 2025 soll überprüft werden, ob die Zusagen umgesetzt wurden. Eine Erkenntnis, welche auch für die Börse interessant sein wird.

