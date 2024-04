© Foto: picture alliance / newscom | BONNIE CASH



Die Inflation ist zuletzt in den USA wieder angezogen. Erfahrene Investoren erwarten weiterhin eine Rezession. Darüber hinaus könnte die Inflation nochmals anziehen. Die Aktienmärkte haben seit etwa Oktober 2022 einen Rückgang der Inflation und seit Ende 2023 ebenfalls bereits mehrere Zinssenkungen in die aktuellen Kurse eingepreist. Die Leitindizes DAX und S&P 500 haben aus diesem Grund bereits wieder neue Allzeithochs erklommen. Ist die Krise also bereits überwunden, bevor sie begonnen hat? Investoren bleiben misstrauisch Viele erfahrene Investoren sind vor allem für den amerikanischen Markt skeptisch, denn anders als in Europa zog die Inflation hier zuletzt wieder an, und die …