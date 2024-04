Kryptomarkt stürzt nach Drohnenangriff ab

Die jüngsten Verschärfungen der geopolitischen Spannungen zwischen dem Iran und Israel haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Während der Ölpreis weiter steigen dürfte und auch die Aktien von Rüstungsunternehmen weiter nach oben klettern könnten, crasht der restliche Markt, was sich schon in der Nach von gestern auf heute am Kryptomarkt gezeigt hat. Ein jüngst erfolgter Drohnenangriff des Iran auf Israel führte zu einem scharfen Einbruch bei den meisten Coins, wobei viele führende Kryptowährungen innerhalb einer Stunde um rund 20 % fielen. Der Bitcoin-Preis sank dabei auf 60.000 Dollar, zeigt aber mittlerweile Zeichen einer möglichen Erholung.

Crash nach Drohnenagriffsmeldung

Diese Woche erlebte der Kryptomarkt einen weiteren dramatischen Flash Crash, dessen Ursache dieses Mal eindeutig identifizierbar war. Direkt nach der Meldung des Angriffs auf Israel stürzten die Kurse ein. Bitcoin erwies sich im Vergleich zu anderen Kryptowährungen als relativ stabil, obwohl auch hier starke Verluste zu verzeichnen waren. Zwischenzeitlich ist die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung auf rund 60.000 Dollar gefallen. Altcoins hat es deutlich härter getroffen.

(Kursentwicklung nach der Angriffsmeldung - Quelle: Coinmarketcap)

Auf sozialen Medien ist die wachsende Furcht vor einem möglichen dritten Weltkrieg deutlich spürbar. Der Iran hat zudem die USA vor "schwerwiegenden Konsequenzen" gewarnt, sollten sie sich einmischen. Dennoch haben die USA Berichten zufolge geholfen, die Drohnen abzuwehren. Trotz der angespannten Lage gibt es auch Zeichen der Beruhigung: Die Mehrheit der Drohnen wurde erfolgreich abgewehrt und der Luftraum über Israel ist wieder geöffnet. Der Bitcoin-Preis konnte sich in der Zwischenzeit auf 65.000 Dollar erholen, doch ob diese Erholung beständig sein wird, ist noch ungewiss.

Anleger suchen nach Alternativen

Angesichts zunehmender Marktvolatilität wenden sich immer mehr Investoren den Initial Coin Offerings (ICOs) zu. Diese erlauben den Kauf von Kryptowährungen direkt von den Entwicklern zu einem festgelegten Preis, bevor diese an den Kryptobörsen gelistet werden. Da die Coins noch nicht marktbedingten Schwankungen ausgesetzt sind, bietet dies eine Möglichkeit, vorübergehend der Volatilität zu entgehen. Sobald die Coins börsennotiert sind, können deren Preise, insbesondere nach einem erfolgreichen ICO, rapide ansteigen. Derzeit konzentrieren sich viele Investoren besonders auf das neueste Angebot von 99Bitcoins ($99BTC).

Analysten erwarten Anstieg um das 10-fache

99Bitcoins hat sich als renommierte Plattform im Bereich der Kryptowährungen etabliert, die Anfängern den Zugang zu diesem Markt erleichtert. Mit einem YouTube-Kanal, der Tausende von Abonnenten verbuchen kann, und einer starken Präsenz in sozialen Medien, ist 99Bitcoins ein großer Name im Krypto-Universum. Die Entwickler haben kürzlich beschlossen, mit $99BTC eine eigene Kryptowährung zu launchen, die bereits wenige Tage nach dem Launch auf 300.000 Dollar zusteuert, wodurch schnell klar wird, dass es sich hier um einen wichtigen Coin in diesem Bullrun handeln könnte.

(99Bitcoins ICO - Quelle: 99Bitcoins Website)

Besitzer von $99BTC-Token genießen nicht nur exklusiven Zugang zu Handelssignalen und bestimmten Lerninhalten, sobald der Coin auf den Markt kommt. Der Token verfügt auch über eine Staking-Funktion, wobei die jährliche Rendite (APY) von der Größe des Staking-Pools abhängt. Frühe Staker können somit hohe Renditen in Form von zusätzlichen Token realisieren.

Derzeit liegt die APY noch bei über 10.000 % und auch wenn dieser Wert mit der Zeit noch sinkt, kann er sich auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln. Schon während des Vorverkaufs wurde der Preis mehrfach angehoben, was frühen Käufern einen Buchgewinn einbringt. Analysten prognostizieren, dass nach dem offiziellen Start eine schnelle Preiserhöhung erfolgen könnte, mit Kursen, die möglicherweise das Zehnfache des ursprünglichen Verkaufspreises erreichen.

