ROM (dpa-AFX) - Angesichts des iranischen Großangriffs auf Israel muss nach den Worten von Papst Franziskus eine Gewaltspirale im Nahen Osten unbedingt verhindert werden. "Ich appelliere von ganzem Herzen, keine Maßnahmen zu ergreifen, die eine Gewaltspirale in Gang setzen und die Region in einen noch größeren Kriegskonflikt stürzen könnten", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz in Rom. Niemand dürfe die Existenz der anderen bedrohen, so der Pontifex.

Der 87 Jahre alte Franziskus verfolge zudem im Gebet und mit Besorgnis sowie Trauer die Nachrichten, die ihn in den vergangenen Stunden über die Verschlechterung der Lage in Israel aufgrund des Vorgehens des Irans erreicht haben. "Beten wir für den Frieden", rief er die Tausenden auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen auf. "Kein Krieg mehr! Keine Angriffe mehr! Keine Gewalt mehr! Ja zum Dialog und Ja zum Frieden."/rme/DP/he