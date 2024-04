Im Fokus der jüngsten Börsenberichterstattung stehen die verschiedenen Analystenbewertungen, die sowohl Auf- als auch Abstufungen von Branchengrößen wie Nike beinhalten. Während Unternehmen wie Ulta Beauty und American Eagle Outfitters Aufwertungen von Analysefirmen erhielten, sorgte eine markante Abstufung von Arista Networks bei Anlegern für Bewegung am Markt. Insbesondere Nike wurde von BofA Merrill Lynch von Neutral auf Kaufen hochgestuft, was kleinere Kursgewinne zur Folge hatte. Die positive Sicht der Analysten auf die Wachstumschancen von Nike steht in einem kontrastreichen Licht zu einer kürzlich geführten Debatte über die neuen Outfits des Sportswear-Giganten für die anstehenden Olympischen Spiele.

Kritik an Nike's Olympia-Kleidung

Trotz der vielversprechenden Prognosen und des ausgeprägten [...]

Hier weiterlesen