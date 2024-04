DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Eskalation im Nahen Osten:

"Ob es jetzt tatsächlich der große Krieg zwischen den beiden Ländern wird, lässt sich schwer beurteilen. Unberechenbarkeit ist die Konstante dieses gefährlichsten und komplexesten Konflikts der Weltpolitik. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Iran nach dem israelischen Anschlag auf die Botschaft in Damaskus reagieren würde. Und die Vergeltungsaktion ist für nahöstliche Verhältnisse noch als verhältnismäßig einzustufen. Entscheidend wird jetzt sein, wie Israels Premier Benjamin Netanjahu reagiert. Besonnenheit gehört leider nicht zu seinen Stärken, wie die letzten Kriegsmonate in Gaza einmal mehr der Weltöffentlichkeit in aller Deutlichkeit vor Augen geführt haben. Hoffnungen, dass sich ein Flächenbrand noch verhindern lässt, beruhen darauf, dass eine Eskalation des Konflikts eigentlich weder im Interesse Irans noch im Interesse Israels liegt."/yyzz/DP/he