OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Irans Angriff auf Israel:

"Rings um Israel hat der Iran versucht, sich einzugraben. Die von den Mullahs gepäppelte "Achse des Widerstands" sitzt in Gaza, Syrien, dem Libanon und dem Irak. Quasi-staatliche und nichtstaatliche Terrororganisationen bedrohen Israel. Deswegen gibt es seit Jahren immer wieder Angriffe Israels in diesen Ländern - auch auf iranische Militärberater, Geheimdienstinstallationen, Logistikzentren und Waffenlieferungen. Nichts anderes war der Angriff auf die iranische Konsularabteilung in Damaskus. Das war ein legitimes Ziel. Der Westen hingegen trägt an diesem ersten direkten iranischen Angriff Mitverantwortung. Statt die Mullahs weiter unter Druck zu setzen, statt die inneriranische Opposition wirksam zu unterstützen, wurde seit dem Amtsantritt von Präsident Biden in den USA Appeasement betrieben, wurden Sanktionen gelockert - und Deutschland treibt dieses unrühmliche Spiel höchst aktiv mit."/yyzz/DP/he