TAGESVORSCHAU/Montag, 15. April

=== *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse des Survey of Monetary Analysts 10:15 DE/Expertenrat für Klimafragen, Pk zum Prüfbericht zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen, Berlin *** 11:00 EU/Industrieproduktion Februar Eurozone PROGNOSE: +0,8% gg Vm/-5,7% gg Vj zuvor: -3,2% gg Vm/-6,7% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK 12:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Economic Dialogue zum Thema "15 Jahre Schuldenbremse - Finanzpolitik für die Wirtschaftswende", Berlin *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q *** 14:00 IE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung im University College Dublin *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index April PROGNOSE: -5,0 zuvor: -20,9 *** 16:00 US/Lagerbestände Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 19:30 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Teilnahme an SIEPR Associate Meeting - CN/People's Bank of China, Entscheidung über Zinssatz der Medium Term Lending Facility (MLF) - Beginn der China-Reise von Bundeskanzler Scholz - Beginn der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank ===

