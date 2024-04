Gießen (ots) -Der international agierende und mehrfach ausgezeichnete pharmazeutische Hersteller aus Gießen hat zum sechsten Mal einen Innovationspreis erhalten. Die Auszeichnung als "Top-Innovator" würdigt das Engagement des Unternehmens innovative Prozesse einzuführen und neue Produkte zu entwickeln.Die neueste Auszeichnung berücksichtigt das Innovationsklima in der Produktentwicklung. Dazu zählen u.a. neue Nahrungsergänzungsmittel mit liposomaler Technologie. Zu nennen ist hier das kürzlich entwickelte Produkt "Kurkuma Kapseln liposomal". Die Kapseln wurden von dem Tochterunternehmen Pascoe Vital in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Universität Marburg entwickelt. Durch die Integration von Erkenntnissen aus verschiedenen Fachdisziplinen wurde die Produktentwicklung auf ein neues Niveau gehoben. Bereits zuvor ist aus dieser Zusammenarbeit das Nahrungsergänzungsmittel "Vitapas C liposomal 1.000" entstanden, welches ebenfalls auf der liposomalen Technologie basiert.Die "Kurkuma Kapseln liposomal" sind ein veganes Nahrungsergänzungsmittel, das Curcumin aus der Kurkuma-Wurzel mit Vitamin C kombiniert. Bei der Herstellung der Kapseln wurde die liposomale Technik, angewendet. Liposomen sind mikroskopisch kleine Bläschen, deren äußere Schicht aus Lipiden besteht und denen die Membranen von Körperzellen ähneln.Annette D. Pascoe, Geschäftsführerin: "Unsere Auszeichnung als "Top-Innovator" bestätigt: Innovation ist unsere Motivation. Mit Prozessen und Produkten am Puls der Zeit zu sein, zeichnet uns aus. Unser gemeinsames Engagement verbindet Tradition und Forschung für eine gesündere Welt von heute und morgen".Pressekontakt:Pascoe pharmazeutische Präparate GmbHStefanie Wagner-ChorliafakisUnternehmenskommunikationSchiffenberger Weg 5535394 GießenEmail: stefanie.wagner-chorliafakis@pascoe.deTel.: +49 641 7960 - 330Original-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12261/5757122