The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.04.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.04.2024
ISIN Name
LU0126315372 UNIVALUEFONDS: EUROPA A N INVESTMENT
CH0379268763 CREDIT AGR. 17-24 MTN
DE000DW6C3P6 DZ BANK IS.A2044
DE000NLB4RX5 NORDLB 23/24
DE000DW6C904 DZ BANK IS.A2250
DE000HLB51X0 LB.HESS.THR.CARRARA10G/23
EU000A3JZSB4 ESM 23-18.04.24
XS2545247863 VATTENFALL 22/24 MTN
LU1570401114 UNIGLOBAL DIVIDENDE A INVESTMENT
XS2546459582 VATTENFALL 22/24FLR MTN
LU0247467987 UNIRESERVE:EO-CORPORATES INVESTMENT
LU0262776809 UNIOPTI4 INH. INVESTMENT
LU0718610743 UNIGLOBAL II A INVESTMENT
US053332AX09 AUTOZONE 19/24
DE000BLB7QD6 BAY.LDSBK.IS. 19/24
LU0103246616 UNIMARKTFUEHRER -NET-A INVESTMENT
XS1981202861 JSW STEEL 19/24
LU0100937670 UNIASIAPACIFIC INH. A INVESTMENT
LU0103244595 UNIMARKTFUEHRER A INVESTMENT
LU0115904467 UNIEM GLOBAL A INH. A INVESTMENT
LU0186860663 UNIDIVIDENDENASS INH.NETA INVESTMENT
USU09513HV42 BMW US CAP 19/24 REGS
LU0126315885 UNIVALUEFONDS: GLOBAL A INVESTMENT
FR0013251329 BEL 17-24
LU0126316180 UNIVALUEFONDS: GLOBAL A N INVESTMENT
FR0013329315 RENAULT 18-24 MTN
LU0100938306 UNIASIAPACIFIC INH.NET A INVESTMENT
USP3579EAS65 DOMINIK.REPUBLIK 13/24
LU0096427066 UNIDYNAMICFDS:EUR.INH.N.A INVESTMENT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.04.2024
ISIN Name
LU0126315372 UNIVALUEFONDS: EUROPA A N INVESTMENT
CH0379268763 CREDIT AGR. 17-24 MTN
DE000DW6C3P6 DZ BANK IS.A2044
DE000NLB4RX5 NORDLB 23/24
DE000DW6C904 DZ BANK IS.A2250
DE000HLB51X0 LB.HESS.THR.CARRARA10G/23
EU000A3JZSB4 ESM 23-18.04.24
XS2545247863 VATTENFALL 22/24 MTN
LU1570401114 UNIGLOBAL DIVIDENDE A INVESTMENT
XS2546459582 VATTENFALL 22/24FLR MTN
LU0247467987 UNIRESERVE:EO-CORPORATES INVESTMENT
LU0262776809 UNIOPTI4 INH. INVESTMENT
LU0718610743 UNIGLOBAL II A INVESTMENT
US053332AX09 AUTOZONE 19/24
DE000BLB7QD6 BAY.LDSBK.IS. 19/24
LU0103246616 UNIMARKTFUEHRER -NET-A INVESTMENT
XS1981202861 JSW STEEL 19/24
LU0100937670 UNIASIAPACIFIC INH. A INVESTMENT
LU0103244595 UNIMARKTFUEHRER A INVESTMENT
LU0115904467 UNIEM GLOBAL A INH. A INVESTMENT
LU0186860663 UNIDIVIDENDENASS INH.NETA INVESTMENT
USU09513HV42 BMW US CAP 19/24 REGS
LU0126315885 UNIVALUEFONDS: GLOBAL A INVESTMENT
FR0013251329 BEL 17-24
LU0126316180 UNIVALUEFONDS: GLOBAL A N INVESTMENT
FR0013329315 RENAULT 18-24 MTN
LU0100938306 UNIASIAPACIFIC INH.NET A INVESTMENT
USP3579EAS65 DOMINIK.REPUBLIK 13/24
LU0096427066 UNIDYNAMICFDS:EUR.INH.N.A INVESTMENT