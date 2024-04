The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.04.2024ISIN NameLU0126315372 UNIVALUEFONDS: EUROPA A N INVESTMENTCH0379268763 CREDIT AGR. 17-24 MTNDE000DW6C3P6 DZ BANK IS.A2044DE000NLB4RX5 NORDLB 23/24DE000DW6C904 DZ BANK IS.A2250DE000HLB51X0 LB.HESS.THR.CARRARA10G/23EU000A3JZSB4 ESM 23-18.04.24XS2545247863 VATTENFALL 22/24 MTNLU1570401114 UNIGLOBAL DIVIDENDE A INVESTMENTXS2546459582 VATTENFALL 22/24FLR MTNLU0247467987 UNIRESERVE:EO-CORPORATES INVESTMENTLU0262776809 UNIOPTI4 INH. INVESTMENTLU0718610743 UNIGLOBAL II A INVESTMENTUS053332AX09 AUTOZONE 19/24DE000BLB7QD6 BAY.LDSBK.IS. 19/24LU0103246616 UNIMARKTFUEHRER -NET-A INVESTMENTXS1981202861 JSW STEEL 19/24LU0100937670 UNIASIAPACIFIC INH. A INVESTMENTLU0103244595 UNIMARKTFUEHRER A INVESTMENTLU0115904467 UNIEM GLOBAL A INH. A INVESTMENTLU0186860663 UNIDIVIDENDENASS INH.NETA INVESTMENTUSU09513HV42 BMW US CAP 19/24 REGSLU0126315885 UNIVALUEFONDS: GLOBAL A INVESTMENTFR0013251329 BEL 17-24LU0126316180 UNIVALUEFONDS: GLOBAL A N INVESTMENTFR0013329315 RENAULT 18-24 MTNLU0100938306 UNIASIAPACIFIC INH.NET A INVESTMENTUSP3579EAS65 DOMINIK.REPUBLIK 13/24LU0096427066 UNIDYNAMICFDS:EUR.INH.N.A INVESTMENT