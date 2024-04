Die NVIDIA-Aktie hat die jüngste Korrektur zunächst gestoppt, traf im Bereich der 900er-Marke jedoch auf einen Widerstand. Rückblick: Nach zwei negativen Handelswochen in Folge hat sich die NVIDIA-Aktie auch in der vergangenen Woche zunächst schwach präsentiert. Dabei setzten die Kurse am Dienstag im Tief bis auf 830,22 USD zurück, bevor am Mittwoch ...

