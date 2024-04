Der DAX konnte sein Tageshoch bei 18.163 am Freitag nicht halten, sondern gab stattdessen 0,1% auf einen Wochenschluss bei 17.930 ab. Rückblick: Volatiler Wochenabschluss für den deutschen Leitindex - nachdem die Blue Chips bereits am Donnerstag unter die vielbeachtete 18.000er-Marke zurückgefallen waren, setzte das Aktienbarometer am Freitag zur direkten ...

