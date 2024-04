Der Bitcoin hat den Schock durch die Eskalation des Israel-Iran-Konflikts am Sonntag rasch abgeschüttelt. Auf der Handelsplattform Bitstamp notiert die bekannteste Kryptowährung zuletzt bei knapp 65.500 Dollar. Das sind zwar immer noch 1.400 Dollar weniger als am Freitagabend, doch am Samstag war er zeitweise auf unter 62.000 Dollar gefallen.Der Angriff Irans auf Israel am Wochenende hatte vor allem am Kryptomarkt für negative Auswirkungen gesorgt , aus dem ganz einfachen Grund, weil hier Handel ...

