Der XTB Morgenticker (15.04.2024)

Am Sonntag führte der Iran den in der vergangenen Woche angekündigten Vergeltungsangriff auf ein iranisches Konsulat in Damaskus durch, bei dem sieben IRGC-Mitglieder, darunter zwei Generäle, die für die Leitung von Operationen in Syrien und im Libanon zuständig sind, sowie sechs weitere Personen getötet wurden...